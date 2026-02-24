Sanremo 2026 | i Big che hanno incendiato Riccione prima del trionfo

Un evento di grande rilievo si è svolto a Riccione, dove i principali artisti del Festival di Sanremo hanno portato le loro esibizioni più intense. La causa di questa scena memorabile è stata la voglia di mettere alla prova il pubblico locale prima della grande serata sul palco dell’Ariston. Le performance hanno coinvolto migliaia di spettatori e hanno creato un’atmosfera di attesa e entusiasmo. Le prove si sono concluse con un fermento che si farà sentire anche a Sanremo.

Sanremo 2026: i palchi di Riccione che hanno fatto la storia dei Big in gara. Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere artisti che hanno già lasciato il segno in Romagna. Non solo Tommaso Paradiso, ma anche Fedez, Leo Gassmann e altri hanno calcato i palchi di Riccione Music City e delle rassegne estive, consolidando il legame tra la città e il Festival. Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, ha reso celebre la città adriatica con Riccione e ha tenuto uno showcase esclusivo nel 2019, parte del quale è stato incluso nel film di Enrico Vanzina. Ermal Meta ha lasciato il segno nella città romagnola con una performance intensa nella sala Concordia, mentre Francesco Renga ha trasformato piazzale Roma in un grande abbraccio collettivo durante il suo tour Angelo – Venti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026 svela in che ordine cantano i 30 Big, e molto altroLa lista degli artisti che si alterneranno sul palco di Sanremo 2026 è stata resa nota, dopo che l'organizzatore ha definito l'ordine di esibizione dei 30 Big.

