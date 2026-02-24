Sanremo 2026 Gianni Morandi scrive al figlio | Per il mondo sei Tredici Pietro per noi resti il nostro bambino

Gianni Morandi ha scritto al figlio Tredici Pietro, ricordandogli che per il mondo è Tredici Pietro, ma per lui resta il loro bambino. La lettera è stata condivisa sui social, dove il cantante ha parlato del rapporto speciale con il figlio, recentemente protagonista di un momento importante. Morandi ha spiegato che, nonostante la fama, il legame familiare resta intatto e forte. La dedica ha suscitato molte reazioni tra i fan e gli amici.

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è anche Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi. E proprio il noto cantautore ha scritto sui social una dolce dedica al figlio che nella serata di martedì 24 febbraio debutterà sul palco dell’Ariston. “Riguardo questa foto e mi sembra ieri – ha scritto Gianni Morandi – Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità”. 🔗 Leggi su Tpi.it

