Sanremo 2026 Francesco Renga torna al Festival con Il meglio di me | Noi uomini tendiamo a nascondere paure e fragilità senza affrontarle

Francesco Renga si presenta nuovamente a Sanremo con il brano Il meglio di me, portando un messaggio sulla fragilità maschile. La sua partecipazione deriva dalla volontà di condividere le sue esperienze e di rompere il silenzio sulle paure che spesso gli uomini evitano di mostrare. Con questa scelta, Renga si impegna a parlare di temi che toccano molti, non solo sul palco ma anche nella vita di tutti i giorni.

Pierfrancesco Renga, conosciuto semplicemente come Francesco, torna sul palco del Festival di Sanremo per l'undicesima volta nella sua carriera. A 57 anni, il cantante di Udine si presenta alla kermesse canora con Il meglio di me, una ballata intensa che mette al centro le sue capacità vocali e affronta un tema profondamente personale: il percorso verso la consapevolezza attraverso il confronto con le proprie paure. La partecipazione di Renga a Sanremo 2026 arriva a 21 anni dalla sua vittoria nel 2005 con Angelo, brano dedicato alla figlia Jolanda avuta dalla relazione con Ambra Angiolini. Quella vittoria rimane un momento iconico nella storia recente del Festival, e il ritorno del cantante porta con sé il peso dell'esperienza e della maturità artistica.

