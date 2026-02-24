Sanremo 2026 Fedez e Marco Masini | esordi curiosità e retroscena dei due artisti

Fedez e Marco Masini partecipano insieme al Festival di Sanremo 2026, portando sul palco il brano 'Male necessario'. La loro collaborazione nasce dall’esperienza condivisa dello scorso anno durante la serata delle cover, quando hanno interpretato insieme un brano. Entrambi si preparano a salire in scena, pronti a mostrare il risultato di mesi di lavoro. La loro presenza simultanea suscita curiosità tra il pubblico e gli appassionati del festival.

(Adnkronos) – Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026. I due artisti approdano insieme all'Ariston in coppia – dopo la collaborazione dello scorso anno nella serata delle cover – con il brano 'Male necessario'. Per Fedez si tratta della terza partecipazione. Nel 2021 in gara con Francesca Michielin dove ha raggiunto il secondo posto e nel 2025 in gara con il brano 'Battito'. Marco Masini, invece, ha partecipato al Festival di Sanremo 8 volte in gara come cantante tra il 1990 e il 2020. Nel corso della sua carriera ha ottenuto due vittorie: la prima nel 1990 tra le Novità con 'Disperato' e la seconda nel 2004 nei Big con 'L'uomo volante'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini duettano con Male necessarioSul palco di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini si preparano a emozionare il pubblico con il loro nuovo duetto,

Canzoni Sanremo 2026, “Male necessario” di Fedez e Marco MasiniFedez e Marco Masini sono al centro delle scommesse per la vittoria a Sanremo 2026, a causa della loro collaborazione con il brano “Male necessario”.

Fedez & Marco Masini – Male necessario | Sanremo 2026 (AI Song – Immaginazione Artistica)

I favoriti di #Sanremo2026 secondo i bookmakers: 1. Serena Brancale 2. Fedez e Marco Masini 3. Sayf 4. Tommaso Paradiso 5. Ditonellapiaga x.com