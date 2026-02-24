Sanremo 2026 Ditonellapiaga apre la gara con Che fastidio! E conquista i bookmaker – Il video

Ditonellapiaga ha inaugurato la gara di Sanremo 2026 con il brano «Che fastidio!», portando sul palco un mix di electropop e sonorità retrò. La cantante ha attirato l’attenzione dei bookmaker, grazie a una performance energica e una scrittura incisiva. La canzone si distingue per l’ironia moderna che trasmette con stile deciso. La sua esibizione ha subito fatto parlare tra gli appassionati, creando entusiasmo tra il pubblico presente.

Ad aprire la gara di Sanremo 2026 è Ditonellapiaga con Che fastidio!, un brano che fonde electropop, suggestioni rétro e una scrittura pungente, attraversata da un’ironia tagliente e contemporanea. È lei, al momento, la favorita. Secondo gli esperti di Sisal potrebbe conquistare un posto nella Top 5. Sul palco non passa inosservata. Sulla maglia campeggia il titolo della canzone, l’abito con lungo strascico è già una promessa di punti per chi l’ha scelta al Fantasanremo, mentre occhiali e ballerini completano una performance studiata nei dettagli. I pronostici. La quota di Ditonellapiaga è data a 1,12. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Ditonellapiaga in gara con Che fastidioDitonellapiaga torna a calcare il palco di Sanremo nel 2026 con il brano Che fastidio.

Ditonellapiaga, Che fastidio!, testo del brano in gara a Sanremo 2026Ditonellapiaga porta a Sanremo 2026 il brano Che fastidio!, un pezzo che mette in luce le piccole azioni quotidiane che infastidiscono molti.

