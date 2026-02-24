sanremo 2026 diretta prima serata

Carlo Conti avvia la prima serata di Sanremo 2026, portando in scena la 76ª edizione del festival, che si tiene questa sera al Teatro Ariston. La sua presenza come conduttore e direttore artistico si ripete per la quinta volta, mentre il pubblico si prepara a seguire le esibizioni dei cantanti sul palco. La serata si annuncia ricca di momenti emozionanti e sorprese, con lo spettacolo che prende il via alle ore 20:30 su Rai 1.

Chi conduce. Tutto è pronto per il via ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti darà il via alla 76° edizione della kermesse canora, nonché la quinta con lui al comando. Al suo fianco, per tutte le serate, Laura Pausini e, alla prima, Can Yaman. L’ordine di esibizione dei 30 Big. Per quanto riguarda la gara, che porterà sabato all’elezione del vincitore del Festival, si parte questa sera con tutte le esibizioni dei 30 Big in gara, che dunque per la prima volta canteranno in pubblico il loro brano sanremese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata in direttaCarlo Conti apre la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver preparato il palco e le esibizioni degli artisti.

Sanremo 2026, conferenza stampa prima serata: tutte le dichiarazioni in direttaCarlo Conti ha annunciato che questa sarà la sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, evento che si tiene in Italia ogni anno.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio; La Russa a Conti: Mi aspetto che trovi il modo di ripagare Pucci. La premier: Io all’Ariston è FantaSanremo. Sfilano gli artisti; Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce.

Sanremo 2026, in diretta la prima serata dalle 20:40: scaletta dei cantanti in ordine di uscita e ospiti, atteso Tiziano FerroLa prima serata di Sanremo 2026 in diretta: tutto pronto per l’inizio del Festival: alle 20.40 su Rai 1 e RaiPlay Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Apre Ditonellapiaga: atteso il superospite ... fanpage.it

Sanremo 2026, la diretta della prima serata: a che ora inizia, la scaletta e l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospitiÈ il giorno del Festival di Sanremo 2026. Questa sera in onda su Rai 1 la prima serata del Festival condotto da Carlo Conti. Il Mattino.it seguirà in diretta tutte le serate e ... ilmattino.it

Cosa accadrà a Sanremo stasera Ne parliamo nella nostra diretta Youtube "Non è la TV": https://fanpa.ge/5Hgol . - facebook.com facebook

In diretta da #Sanremo @sanremo_2026 due musiciste che che stasera all' #Ariston si esibiranno come 25esime: le Bambole di Pezza! x.com