Sanremo 2026 diretta prima serata | Vincenzo De Lucia imita Laura Pausini

Vincenzo De Lucia ha imitato Laura Pausini durante la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione del pubblico. La sua performance ha suscitato reazioni positive e ha aggiunto un tocco di leggerezza alla cerimonia di apertura. La serata è partita con entusiasmo, mentre Carlo Conti ha ufficialmente dato il via alla 76ª edizione del festival, trasmessa in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston. La manifestazione continua ad appassionare gli spettatori con sorprese e momenti coinvolgenti.

Chi conduce. Tutto è pronto per il via ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti darà il via alla 76° edizione della kermesse canora, nonché la quinta con lui al comando. Al suo fianco, per tutte le serate, Laura Pausini e, alla prima, Can Yaman. L'ordine di esibizione dei 30 Big. Per quanto riguarda la gara, che porterà sabato all'elezione del vincitore del Festival, si parte questa sera con tutte le esibizioni dei 30 Big in gara, che dunque per la prima volta canteranno in pubblico il loro brano sanremese.