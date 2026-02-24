Sanremo 2026 diretta prima serata | si incontrano i due Sandokan

Carlo Conti ha deciso di aprire la prima serata di Sanremo 2026 con un omaggio ai personaggi di Sandokan, coinvolgendo due attori che li interpretano ancora oggi. La scelta mira a coinvolgere il pubblico con un momento di spettacolo e nostalgia, trasmettendo entusiasmo in diretta dal Teatro Ariston. La serata si preannuncia ricca di sorprese, mentre il conduttore si prepara a guidare l’evento più atteso dell’anno musicale italiano. La manifestazione prenderà il via tra musica e tradizione.

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, diretta prima serata: si incontrano i due Sandokan

Chi conduce. Tutto è pronto per il via ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti darà il via alla 76° edizione della kermesse canora, nonché la quinta con lui al comando. Al suo fianco, per tutte le serate, Laura Pausini e, alla prima, Can Yaman. L’ordine di esibizione dei 30 Big. Per quanto riguarda la gara, che porterà sabato all’elezione del vincitore del Festival, si parte questa sera con tutte le esibizioni dei 30 Big in gara, che dunque per la prima volta canteranno in pubblico il loro brano sanremese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in versione SandokanCan Yaman sarà il nuovo volto della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, diretta prima serataCarlo Conti avvia la prima serata di Sanremo 2026, portando in scena la 76ª edizione del festival, che si tiene questa sera al Teatro Ariston. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata in diretta: scaletta, cantanti e ospiti. LIVE; Sanremo 2026 al via, la prima serata del Festival - DIRETTA; [DIRETTA] Sanremo 2026 inizia nel segno di Baudo. Stasera sul palco tutti i 30 artisti in gara - Si prosegue con Serena Brancale che canta Qui con me; LIVE Sanremo 2026: gioia per Pezzali, sul palco Kabir Bedi e Yaman, nuovo Sandokan. Sanremo 2026 in diretta: scaletta di cantanti e ospiti, atteso Kabir Bedi sulla sigla di Sandokan, tra poco Serena BrancaleContinua la gara della prima serata di Sanremo 2026 in diretta su Rai 1 e RaiPlay: la scaletta e l'orario di esibizione dei cantanti in gara: sul palco ... fanpage.it Sanremo 2026, la prima serata in diretta - La gaffe hot di Laura Pausini: Mamma non è successo nienteLa cronaca minuto per minuto della serata d’apertura del Festival: ordine di esibizione, cantanti e polemiche in diretta dall’Ariston nel debutto di martedì 24 febbraio. libero.it “Repupplica” in diretta a Sanremo 2026: l’errore diventa virale mentre la super testimone Gianna Pratesi racconta il voto del 1946 - facebook.com facebook Sanremo 2026, le pagelle in diretta: per noi c'è già un tormentone x.com