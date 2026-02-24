Sanremo 2026 diretta prima serata | l’Ariston intona Pippo Pippo…

Carlo Conti ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, portando sul palco l’interpretazione di “Pippo, Pippo…”. La scelta del conduttore e direttore artistico ha attirato l’attenzione del pubblico presente all’Ariston, che ha risposto con entusiasmo. La serata si è concentrata sulla celebrazione della musica italiana, con artisti pronti a esibirsi. L’evento continua con il pubblico che attende i prossimi momenti dello show.

Chi conduce. Tutto è pronto per il via ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti darà il via alla 76° edizione della kermesse canora, nonché la quinta con lui al comando. Al suo fianco, per tutte le serate, Laura Pausini e, alla prima, Can Yaman. L’ordine di esibizione dei 30 Big. Per quanto riguarda la gara, che porterà sabato all’elezione del vincitore del Festival, si parte questa sera con tutte le esibizioni dei 30 Big in gara, che dunque per la prima volta canteranno in pubblico il loro brano sanremese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Pippo Baudo apre la prima serata di Sanremo 2026!Pippo Baudo ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, causa la sua scomparsa lo scorso agosto.

«Sanremo è Sanremo, ma per tutti noi Pippo è Pippo»Un’installazione luminosa dedicata a Pippo Baudo è stata inaugurata all’ingresso del Teatro Ariston, in occasione del 76° Festival di Sanremo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio; La Russa a Conti: Mi aspetto che trovi il modo di ripagare Pucci. La premier: Io all’Ariston è FantaSanremo. Sfilano gli artisti.

Sanremo 2026, in diretta la prima serata dalle 20:40: scaletta dei cantanti in ordine di uscita e ospiti, atteso Tiziano FerroLa prima serata di Sanremo 2026 in diretta: tutto pronto per l’inizio del Festival: alle 20.40 su Rai 1 e RaiPlay Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Apre Ditonellapiaga: atteso il superospite ... fanpage.it

Sanremo 2026, la diretta della prima serata: a che ora inizia, la scaletta e l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospitiÈ il giorno del Festival di Sanremo 2026. Questa sera in onda su Rai 1 la prima serata del Festival condotto da Carlo Conti. Il Mattino.it seguirà in diretta tutte le serate e ... ilmattino.it

Sanremo, Ditonellapiaga: chi è la cantante romana tra i favoriti per la vittoria finale – LA DIRETTA Si inizia oggi alle 20.40, conduce Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Can Yaman. Super ospiti Tiziano Ferro, Max Pezzali e Gaia - facebook.com facebook

In diretta da #Sanremo @sanremo_2026 due musiciste che che stasera all' #Ariston si esibiranno come 25esime: le Bambole di Pezza! x.com