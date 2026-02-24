Sanremo 2026 Dargen D' Amico e la prima clamorosa gaffe del Festival

Dargen D'Amico ha causato sorpresa al Festival di Sanremo 2026 con la sua prima apparizione, caratterizzata da un’irriverente esibizione teatrale e un abbigliamento insolito, un accappatoio di parquet. La scelta ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, creando un momento di grande curiosità tra gli spettatori. La sua performance ha acceso discussioni sui social e si parla già di un debutto molto particolare. La manifestazione continua tra reazioni contrastanti e aspettative alte.

"L’uomo con l’accappatoio di parquet". Dargen D'Amico conquista parecchi telespettatori del Festival di Sanremo 2026, con un esordio brillante dal punto di vista musicale ma soprattutto molto teatrale. Il rapper milanese, celebre per le sue invettive pro-Pal e di ultra-sinistra sia all'Ariston sia a Domenica In, da Mara Venier (non senza polemiche politiche e strascichi velenosi) stavolta resta lontano dai guai. La sua Ai ai riflette in tono semiserio su amorazzi esotici (anzi, francesi), bizzarrie della contemporaneità, intelligenze (e deficenze) artificiali. Si sorride mentre la si ascolta (e tanti la danno subito in testa alla classifica), ma soprattutto il pubblico sanremese ride di gusto prima ancora che Dargen si esibisca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo 2026, l’abito di Dargen D’Amico per la prima serata del Festival: look e stilistaDargen D’Amico indossa un abito particolare alla prima serata di Sanremo 2026, attirando l'attenzione tra il pubblico.

Sanremo 2026, gli abiti di Dargen D’Amico al Festival: look e stilistaDargen D’Amico ha scelto abiti audaci per il Festival di Sanremo 2026, influenzato dalla collaborazione con uno stilista emergente.

Il testo e il significato della canzone AI AI di Dargen D'Amico a Sanremo 2026Denuncia sociale e ironia si mescolano nel brano del rapper e produttore, alla sua terza partecipazione al Festival ... elle.com

Sanremo 2026, Dargen D'Amico chi è: gli esordi nel freestyle e gli occhiali da sole come alter egoDargen D'Amico è uno dei 30 big concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Il cantante ha partecipato alla kermesse canora già due volte. Ha debuttato nel 2022 con 'Dove si balla', è tornato nel 2024 ... adnkronos.com

SANREMO | Il quinto artista sul palco è stato Dargen D’Amico con 'AI AI' seguito da Arisa che ha cantato 'Magica favola'. Quindi Luchè con 'Labirinto' seguito da Tommaso Paradiso con 'I Romantici'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

