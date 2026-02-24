Sanremo 2026 Conti | Accuse a Morgan? Non sono un giudice non c' è sentenza definitiva

Conti afferma che, senza una decisione definitiva, non può impedire a un artista di partecipare a Sanremo 2026, sottolineando di non essere un giudice. La sua posizione si basa sulla mancanza di una sentenza chiara riguardo alle accuse mosse a Morgan. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sulla presenza dei partecipanti e sulle responsabilità degli organizzatori. La questione rimane aperta fino a ulteriori sviluppi.

“ Fino a quando non c’è una sentenza definitiva, non posso dire a un artista di non venire. Non sono un giudice”. Così Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’ Ariston, rispondendo a una domanda sulla presenza, dietro le quinte, di Morgan durante l’esibizione di Chiello nella serata dedicata alle cover. L’ex frontman dei Bluvertigo è, infatti, imputato in un processo per stalking, ora sospeso. “Se un artista decide di fare una cover che ritengo valida non posso obbligare un cantante a non venire”, ha aggiunto Conti. “Finché manca una sentenza definitiva, mi sembra grave trasformare una scelta artistica puntando il dito su quello che uno fa nella vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

