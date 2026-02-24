Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv | dove vederla live

Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2026, ha annunciato che la conferenza stampa si svolgerà oggi alle 12 al Casinò di Sanremo. La decisione di tenere l'incontro in presenza mira a coinvolgere direttamente i giornalisti e i media locali. Durante l'evento, saranno svelati i dettagli principali del festival e le novità di quest’anno. La conferenza sarà trasmessa in streaming e in diretta TV per permettere a tutti di seguirla.

Oggi, martedì 24 febbraio 2026, intorno alle ore 12 a Sanremo, per la precisione al Casinò, si terrà la conferenza stampa del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti e dei vertici Rai. Un appuntamento fisso, ormai storico, con la stampa in cui analizzare la serata precedente e dare le anticipazioni su quella in programma la sera stessa. Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.