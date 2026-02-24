Sanremo 2026 conferenza stampa prima serata | tutte le dichiarazioni in diretta

Carlo Conti ha annunciato che questa sarà la sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, evento che si tiene in Italia ogni anno. La decisione arriva dopo aver confermato la direzione artistica della 76ª edizione, iniziata martedì 24 febbraio 2026. Durante la conferenza stampa, Conti ha condiviso alcuni dettagli sul palco e sui presentatori, attirando l’attenzione dei media presenti. La serata si preannuncia ricca di sorprese e momenti memorabili.

Oggi, martedì 24 febbraio 2026, prende il via la 76ª edizione del Festival di Sanremo sotto la direzione artistica di Carlo Conti, che ha annunciato questa come la sua ultima conduzione dedicandola a Pippo Baudo. La prima serata, presentata insieme a Laura Pausini e Can Yaman, vedrà l'esibizione di tutti i 30 Big in gara, che verranno votati esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web, mentre l'ospite d'onore sarà Tiziano Ferro per celebrare i 25 anni di carriera. Carlo Conti ha aperto la conferenza stampa ricordando Maurizio Costanzo, scomparso proprio tre anni fa. Poi ha preso la parola Can Yaman, che sciolto subito ogni dubbio sul suo presunto arresto, dicendo che non c'è mai stato alcun caso.