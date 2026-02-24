sanremo 2026 conferenza stampa 24 febbraio in diretta live

Il festival di Sanremo 2026 si apre con una conferenza stampa tenuta questa mattina nel Casinò di Sanremo, a causa della necessità di comunicare le novità dell’edizione numero 76. Alle 12, giornalisti e addetti ai lavori si sono riuniti nella Sala De Santis per ascoltare le prime anticipazioni. La conferenza si è concentrata sulle modalità di partecipazione e sui programmi speciali previsti per questa edizione. La discussione continua con domande e risposte tra i presenti.

. Oggi, martedì 24 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale. DIRETTA Ore 11 – Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 Conduttori. Come detto, il Festival di Sanremo 2026 sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, conferenza stampa 23 febbraio in diretta LIVEIl festival di Sanremo 2026 si apre con una conferenza stampa alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò, causata dall’organizzazione della manifestazione che vuole coinvolgere il pubblico e i media.

Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla liveIl Festival di Sanremo 2026 si apre con la conferenza stampa di oggi, 23 febbraio, al Casinò di Sanremo, a causa della pianificazione ufficiale dell’evento.

Conferenza stampa di Sarà Sanremo 2025 e presentazione vincitori di Area Sanremo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello - Sanremo 2026, si parte. Fantasanremo e non solo; Cosa è successo alla conferenza stampa di Sanremo di lunedì 23 febbraio; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta.

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanLa conferenza in diretta della prima serata di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman daranno il via a questa 76° edizione del Festival ... fanpage.it

La conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2026: emozione, ricordi e anticipazioniTanti generi musicali, molti giovani debuttanti e la voglia che su tutto trionfi la musica. E poi un omaggio sentito a Pippo Baudo ... rainews.it

"Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Andrea Pucci era stato inviato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta e che ha deciso lui" poi "di non partecipare a seguito delle intollerabili accuse, - facebook.com facebook

"Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Andrea Pucci era stato inviato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta e che ha deciso lui" poi "di non partecipare a seguito delle intollerabili accuse, x.com