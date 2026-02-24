Sanremo 2026 conferenza prima serata in diretta minuto per minuto

Carlo Conti e Laura Pausini hanno annunciato in conferenza stampa la scaletta della prima serata di Sanremo 2026, a causa di modifiche dell’ultimo minuto. Durante l'incontro, sono state condivise novità sui partecipanti e sul palco, con particolare attenzione ai nuovi artisti in gara. Le dichiarazioni sono state accompagnate da dettagli sugli allestimenti e sugli sponsor pronti a sostenere l’evento. La presentazione si è conclusa con l’anticipazione delle prossime tappe.

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, conferenza prima serata in diretta minuto per minuto

Ecco le dichiarazioni di Carlo Conti, Laura Pausini, delle istituzioni, degli sponsor e dei vertici RAI nel racconto minuto per minuto della conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Sanremo 2026, conferenza di apertura del 76° Festival in diretta minuto per minutoCarlo Conti, Laura Pausini e i vertici RAI hanno annunciato i dettagli del 76° Festival di Sanremo, cercando di coinvolgere il pubblico con anticipazioni sui partecipanti e le date. Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata in direttaCarlo Conti apre la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver preparato il palco e le esibizioni degli artisti. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta; Sanremo 2026, la prima conferenza; Sanremo, la prima conferenza stampa- Conti: 'Meloniano? Sono libero. La premier se vuole venire all'Ariston compra il biglietto'. Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata in diretta: stasera ci saranno Can Yaman e Tiziano FerroLa conferenza in diretta della prima serata di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman daranno il via a questa 76° edizione del Festival ... fanpage.it LIVE | Sanremo 2026, la conferenza di presentazione della prima giornata La diretta: https://qds.it/sanremo-2026-aggiornamenti-prima-giornata/ - facebook.com facebook "Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Andrea Pucci era stato inviato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta e che ha deciso lui" poi "di non partecipare a seguito delle intollerabili accuse, x.com