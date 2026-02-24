Sanremo 2026 choc su Laura Pausini durante il Festival | spuntano commenti

Durante la prima serata di Sanremo 2026, Laura Pausini è stata al centro di un episodio inaspettato, causato da alcuni commenti sui social che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La cantante si è mostrata sorpresa e ha risposto con naturalezza, mentre i commenti continuavano a circolare. La sua reazione ha generato discussioni tra gli spettatori, che hanno seguito con interesse ogni dettaglio della serata. La scena ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in sala.

Tutto come previsto, e forse anche di più: nella prima serata di Sanremo 2026 la protagonista assoluta è stata Laura Pausini. Accanto a Carlo Conti sul palco dell’ Ariston, la cantante romagnola si è presa la scena fin dall’ingresso, tra applausi, emozione e un diluvio di reazioni sui social. La serata si è aperta con l’omaggio a Pippo Baudo e con il saluto di Conti, che l’ha accolta con un eloquente “Bentornata a casa”. Elegantissima in abito scuro firmato Armani Privé, Pausini ha alternato entusiasmo e qualche inciampo nella pronuncia dei nomi, dettaglio che su X è diventato subito materiale da commenti e sfottò. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Il video di Amica.itPer la prima volta, Laura Pausini affiancherà Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, che si terranno al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio.

L’arrivo di Laura Pausini sul palco dell’Ariston annunciata dalla voce storica di Pippo Baudo! Emozioni forti già dai primi minuti! . . . #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #LauraPausini #live - facebook.com facebook

All’Ariston doppio scivolone sul nome di Sayf: Laura Pausini lo annuncia come “Safe” e lo ripete anche tra gli autori. Poco dopo inciampa anche Carlo Conti. #sanremo2026 x.com