Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha risposto indirettamente alla richiesta di Ignazio La Russa di fare una sorpresa al comico Andrea Pucci. "Gli ho chiesto anche se volesse inviare un video scherzoso, ma è stato lo stesso Andrea Pucci a scegliere di non farlo". Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha risposto indirettamente alla richiesta di Ignazio La Russa di fare una sorpresa al comico Andrea Pucci. "Gli ho chiesto anche se volesse inviare un video scherzoso, ma è stato lo stesso Andrea Pucci a scegliere di non farlo". I libri viaggiano. Attraversano il tempo, le stanze, le generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo 2026, Carlo Conti: "Ho chiesto a Pucci un video, ma non ha voluto"

Sanremo 2026, Carlo Conti torna su Pucci: "Qualche battuta volgare ma è divertente, mai chiesto per chi vota"Carlo Conti ha commentato il ritorno di Pucci a Sanremo 2026 dopo le polemiche, spiegando che alcune battute volgari sono state fatte per divertire e che non ha mai chiesto per chi si vota.

“Il presidente Mattarella ha voluto così”. Colpo di scena Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: mai successo nella storia (VIDEO)Il Festival di Sanremo 2026 sorprende ancora.

Temi più discussi: Sanremo 2026: ecco tutti i co-conduttori e gli ospiti scelti da Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta.

Sanremo 2026: Laura Pausini e Carlo Conti al timone del festival, vi presentiamo i co-conduttoriIl Festival di Sanremo 2026 è pronto a partire, con una grande attesa che aleggia sulla città dei fiori. Tra le conferme più amate, la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini, che ogni sera affronte ... msn.com

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Can Yaman: «Sull'abbronzatura mi batte». Olly a sorpresa sul palcoÈ tutto pronto. Oggi, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. ilmessaggero.it

Il - Carlo Conti scherza con Can Yaman: «Sull'abbronzatura mi batte - facebook.com facebook

@SanremoRai L’arrivo in sala stampa di #CanYaman. Ad accoglierlo tante domande. Scherza Carlo Conti “Sull’abbronzatura mi batte…sul fisico non tanto”. x.com