sanremo 2026 can yaman in sala stampa

Can Yaman ha incontrato i giornalisti in sala stampa al Teatro Ariston, dopo aver annunciato la sua presenza come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. La sua partecipazione è stata confermata dall’organizzatore, che ha sottolineato il ruolo importante dell’attore turco nello spettacolo. Yaman ha risposto alle domande sui progetti futuri e sul suo debutto italiano, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La conferenza stampa si è conclusa con un sorriso e molte curiosità.

L'attore turco Can Yaman, co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in sala stampa al Teatro Ariston

