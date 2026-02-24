Sanremo 2026 Blind El Ma e Soniko | Il nostro un bel mix energici e sorridenti

Blind, El Ma e Soniko hanno spiegato che la loro partecipazione a Sanremo 2026 nasce dalla voglia di mostrare un sound vivace e positivo. Durante la conferenza stampa, hanno condiviso che il loro mix di stili crea energia e allegria sul palco. I tre artisti si sono detti entusiasti di portare una ventata di freschezza e di coinvolgere il pubblico con le loro canzoni. La loro esibizione promette di essere un momento di entusiasmo per tutti.

Ecco cosa hanno raccontato Blind, El Ma e Soniko nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipano in gara tra le Nuove Proposte. Blind, El Ma e Soniko hanno aperto la prima giornata di conferenze stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipano in gara tra le Nuove Proposte (guarda la nostra video intervista ). Il rapper racconta le emozioni del momento: « Ci stiamo divertendo e penso sia la cosa più importante, siamo onorati di essere qua e cercheremo di fare bene la nostra esibizione. Sfideremo Nicolò Filippucci che ha un grande pezzo, saremo energici e sorridenti, daremo il meglio.

Blind, El Ma e Soniko a Sanremo: il presente e i giovaniQuesta sera a Sanremo, sono saliti sul palco Blind, El Ma e Soniko, i rappresentanti di una nuova generazione musicale.

Chi sono Blind, El Ma & Soniko e cosa cantano nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026Blind, El Ma e Soniko sono i protagonisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, unendo tre percorsi artistici distinti in un progetto condiviso.

Sanremo 2026 - Blind, El Ma & Soniko alle prove con l'orchestra

SANREMO 2026 – SONIKO, BLIND & EL MA l’alleanza pop dance che accende il FestivalDalla selezione di Area Sanremo al palco dell’Ariston: Blind, El Ma e Soniko raccontano la nascita di Nei miei DM, brano pop dance già forte in radio. newsic.it

Sanremo 2026, largo ai giovani: Blind, El Ma & Soniko si presentano alla stampaUn trio nato da una folgorazione artistica nel 2025, cresciuto in pochi mesi e approdato tra le Nuove Proposte del 76esimo Festival di Sanremo dopo la vittoria ad Area Sanremo. Alla Sala Stampa dell’A ... rivieratime.news

