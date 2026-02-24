Sanremo 2026 biglietti | come e dove acquistarli prezzo teatro Ariston

Il forte interesse per il Festival di Sanremo 2026 ha portato a una grande richiesta di biglietti, che si sono rapidamente esauriti. La difficoltà nel trovare posti disponibili deriva dall’alto numero di appassionati che vogliono assistere alle serate, soprattutto alla finale del 28 febbraio. Molti fan cercano di acquistare i biglietti online o presso i rivenditori autorizzati, ma la disponibilità resta limitata. La ricerca di biglietti continua a essere molto intensa in questi giorni.

Come e dove si comprano i biglietti (e il loro prezzo) per il Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio? Arrivati all'inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 28 febbraio. Il teatro Ariston d'altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall'imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1.

Sanremo 2026, quando escono e dove si comprano i biglietti

