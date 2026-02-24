Sanremo 2026 Bambole di Pezza | La nostra natura è quella live il Festival non ci cambierà

Le Bambole di Pezza hanno spiegato durante la conferenza stampa di Sanremo 2026 che il loro stile vivo e spontaneo rimarrà immutato, anche con la partecipazione al festival. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di conservare la propria autenticità, nonostante l’attenzione mediatica. Hanno aggiunto che il brano “Resta con me” nasce dall’esigenza di condividere un messaggio di unione, partendo da un’idea sviluppata in studio. La loro presenza si inserisce tra i debutti più attesi di questa edizione.

Ecco cosa hanno raccontato le Bambole di Pezza nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026. Le Bambole di Pezza sono uno dei dieci progetti che fanno il proprio debutto sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2026 con Resta con me, di cui parlano in apertura della conferenza stampa: « Il pezzo nasce dal desiderio di lanciare un messaggio che raccontasse la nostra unione, è nato in studio, è partito da una demo, è stato un figlio per noi. Le Bambole sono un organismo unito da un filo, quando scriviamo cerchiamo di cucire gli strumenti. Rispetto alle produzioni moderne ci teniamo a registrare dal vivo, il rock è suonato, è una ballad che fa parte del nostro percorso, non abbiamo solo un repertorio rabbioso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026, Bambole di Pezza: "Cantiamo la sorellanza, il Festival non ci cambierà"

Chi sono Bambole di pezza, la band in gara al Festival di Sanremo 2026

Sanremo 2026 Bambole di Pezza raccontano il brano 'Resta con me' Cr video: Instagram Sanremorai

