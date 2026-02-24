Sanremo 2026 Angelica Bove | Con la musica esorcizzo il dolore

Angelica Bove spiega che la musica le permette di affrontare il dolore derivato da una perdita recente. Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, la cantante ha raccontato di aver scritto canzoni per superare momenti difficili. La sua partecipazione tra le Nuove Proposte rappresenta un passo importante nel suo percorso artistico. La giovane artista si presenta con un obiettivo chiaro: usare la musica come strumento di resistenza e rinascita.

Ecco cosa ha raccontato Angelica Bove nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa tra le Nuove Proposte. Angelica Bove è una delle quattro artiste in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 e, nella conferenza stampa, parla di come affronta questa esperienza: È il mio primo Sanremo, è un privilegio essere qui. Canto la mia storia, non la sento come una canzone e basta. Mi ricordo la prima prova a Roma con questo pezzo e mi dovevo trattenere dalle lacrime, l’arrangiamento è molto emotivo ». Sfiderà Mazzariello, domani sera: « Contro chi ti trovi è indifferente, l’importante è avere quei tre minuti per importi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Angelica Bove: «Con ?Mattone? racconto il mio dolore e di come ho fatto ordine nel caos dopo due lutti. Sanremo Giovani? Torno sul palco più serena, ma senza aspettative»Angelica Bove condivide il suo percorso di rinascita, nato dal dolore e dalla perdita, attraverso la musica di «?Mattone».

Sanremo 2026, ecco chi è la finalista di “Sarà Sanremo” Angelica Bove: da “X Factor” al fragile “Mattone”Angelica Bove, nota per la sua partecipazione a “X Factor”, si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Mattone”.

