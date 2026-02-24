Sanremo 2026 al via con l'Eni Carpet | bagno di folla per i 30 Big in gara

Il Festival di Sanremo 2026 ha preso il via con una grande folla davanti al Teatro Ariston, dove i 30 Big in gara hanno sfilato sull’Eni Carpet. La presenza di pubblico ha dimostrato l’interesse crescente per l’evento, mentre le esibizioni dei cantanti hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La cerimonia di apertura ha dato il via a una settimana intensa di musica e spettacolo, con molti occhi puntati sulla manifestazione.

Il Festival di Sanremo ha acceso ufficialmente i riflettori con il suo rituale più glamour: la sfilata davanti al Teatro Ariston, nel cuore della città dei fiori sull’Eni Carpet. È il prologo perfetto alla maratona musicale più seguita della tv italiana, giunta all’edizione numero 76 e condotta quest’anno da Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati di sera in sera da co-conduttori e ospiti. L’Eni Carpet inaugura il Festival di Sanremo. Come da tradizione, il lunedì sera che precede la prima gara è dedicato alla passerella inaugurale: un bagno di folla, flash e outfit studiati al dettaglio. A condurre l’evento tre volti noti del piccolo schermo e della radio, Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma, che hanno accompagnato l’ingresso dei 30 Big in gara tra musica, dirette social e interviste a caldo. 🔗 Leggi su Amica.it

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniSenza ordine di piazzamento. Si parte nel segno di Pippo Baudo. All'Ariston Tiziano Ferro. Laura Pausini: 'Grazie per questo sogno'. All'Ariston Can Yaman, l'abbraccio con Kabir Bedi (ANSA) ... ansa.it

