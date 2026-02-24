Sanremo 2026 | 36 big ospiti stellari e duetti esplosivi sul palco

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con 36 artisti in gara, attirando grande attenzione per gli ospiti internazionali e i duetti inediti previsti. La serata di martedì 24 febbraio alle 20:45 promette spettacolo con esibizioni spettacolari e momenti sorprendenti. La manifestazione, che ogni anno raccoglie milioni di spettatori, si prepara a vivere un altro capitolo di musica e intrattenimento. L’evento si svolge al Teatro Ariston, pronto ad accogliere il pubblico e le telecamere.