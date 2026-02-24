Sanremo 2026 | 36 big ospiti stellari e duetti esplosivi sul palco
Il Festival di Sanremo 2026 si apre con 36 artisti in gara, attirando grande attenzione per gli ospiti internazionali e i duetti inediti previsti. La serata di martedì 24 febbraio alle 20:45 promette spettacolo con esibizioni spettacolari e momenti sorprendenti. La manifestazione, che ogni anno raccoglie milioni di spettatori, si prepara a vivere un altro capitolo di musica e intrattenimento. L’evento si svolge al Teatro Ariston, pronto ad accogliere il pubblico e le telecamere.
Martedì 24 febbraio 2026, alle 20:45, si alza il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo, l’evento che da decenni divide e unisce milioni di italiani. Sul palco del Teatro Ariston, Carlo Conti tornerà a fare da padrone di casa, affiancato per la prima volta da Laura Pausini in veste di co-conduttrice. Tra gli ospiti attesi in questa prima serata, l’attore turco Can Yaman, mentre nelle serate successive saliranno sul palco Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo e Irina Shayk. Tra i cantanti in gara, anche Nayt, originario di Isernia. Il festival, che vive di canzoni, emozioni e momenti condivisi, è pronto a diventare ancora una volta un fenomeno culturale capace di coinvolgere l’intero Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
