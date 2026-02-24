Sanremo 2026 | 30 Big Conti Pausini e Yaman per una serata stellare

Carlo Conti e Laura Pausini inaugurano Sanremo 2026, portando sul palco 30 artisti in gara. La prima serata si svolge al Teatro Ariston, dove il pubblico attende con entusiasmo la sfida musicale. La presenza di grandi nomi e un evento così imponente attirano l’attenzione di migliaia di fan italiani. La serata si anima con musica dal vivo e oltre 10 performance previste per questa prima fase. La manifestazione prende così il via con grande entusiasmo.

Il Teatro Ariston si prepara a ospitare la prima serata di Sanremo 2026, con un palcoscenico gremito di 30 Big in gara. La serata, in diretta, vedrà Carlo Conti e Laura Pausini guidare la trasmissione, mentre Can Yaman, fresco del successo di Sandokan, farà da co-conduttore. La presenza di Tiziano Ferro come super ospite aggiunge un tocco di eccellenza musicale alla serata. L'omaggio a Pippo Baudo aprirà la serata, un tributo al grande maestro che ha segnato la storia del Festival. La scelta di Conti come direttore artistico e padrone di casa sottolinea la continuità con la tradizione, mentre la presenza di Pausini e Yaman rappresenta un ponte verso il futuro.

Pagelle look Sanremo, la prima serata: Conti, Laura Pausini, Can Yaman e tutti i 30 cantanti. Come sono vestitiLa prima serata del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione sui look dei 30 cantanti in gara, tra cui Conti, Laura Pausini e Can Yaman.

Sanremo 2026, Can Yaman co-condurrà la prima serata con Conti e PausiniCan Yaman farà il suo debutto sul palco dell’Ariston, co-condurrà la prima serata insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

