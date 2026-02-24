Sanità Galluzzo FdI | Poliambulatorio di Francavilla di Sicilia non sarà smantellato

Il consigliere Galluzzo di Fratelli d’Italia annuncia che il poliambulatorio di Francavilla di Sicilia resterà aperto, poiché la decisione nasce dalla carenza di servizi sanitari nella zona. L’obiettivo principale è migliorare le prestazioni attuali, che risultano insufficienti, e valutare un possibile potenziamento. La notizia arriva in risposta alle preoccupazioni dei cittadini, che temevano una chiusura imminente. La questione rimane aperta, con i piani ancora da definire.

Le rassicurazioni del deputato: "C'è la volontà di reperire le figure professionali necessarie per garantire nel miglior modo possibile il miglioramento e la continuità di questo servizio" "Il Poliambulatorio di Francavilla di Sicilia non sarà smantellato né chiuso, anzi l'obiettivo è quello di ripristinare le prestazioni ora carenti ed eventualmente potenziarlo". Lo dice il deputato regionale siciliano di FdI, Pino Galluzzo, che aggiunge: "Subito dopo avere appreso di una mozione presentata da alcuni capigruppo e approvata dal Consiglio comunale con annessa petizione popolare per manifestare il timore di un perdurante depauperamento di questo essenziale presidio sanitario, nella mia qualità di componente della commissione Sanità dell'Ars ho immediatamente contattato la direzione strategica dell'Asp di Messina". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

