Sanguigni | Io con ’San benedetto partecipa’

Sanguigni ha dichiarato di aver partecipato alle iniziative di San Benedetto, criticando chi ha tentato di ricostruire il centrosinistra senza successo negli ultimi dieci anni. Secondo lui, molti hanno tentato di riunire le varie anime del partito, ma senza risultati concreti. La sua presenza in alcune manifestazioni ha riacceso il dibattito sulla possibilità di unire le forze di sinistra. Ora, si attende una risposta da parte degli altri attori politici coinvolti.

È possibile ricucire il centrosinistra? Chiunque ci abbia provato, negli ultimi dieci anni, ne è uscito con le ossa rotte oppure ha legittimamente rinunciato a questa gravosa missione. A fare un tentativo, per le prossime elezioni, sarà Andrea Sanguigni. L’ex assessore della giunta Spazzafumo, pur non avendo ufficializzato una scelta definitiva a tema candidature, mette in chiaro cosa intende fare da qui alle prossime settimane. "Sto lavorando a una coalizione solida di centrosinistra – dice – Nei mesi scorsi ho ricevuto diverse ‘avances’, ma ho deciso di dare il mio contributo alla realtà che mi sembra possa cambiare le cose, cioè San Benedetto Partecipa ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

