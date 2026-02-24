Sana di Bologna Eccellenze Cna in vetrina

Siena presenta al Sana di Bologna i suoi prodotti più rappresentativi, motivata dalla volontà di valorizzare la tradizione agroalimentare locale. L’obiettivo è mettere in mostra le eccellenze artigianali e sostenibili che hanno fatto conoscere la regione nel settore. La partecipazione si concentra su una vasta gamma di specialità, dall’olio extravergine alle conserve, per attirare l’attenzione di operatori e consumatori. La mostra si dimostra un’opportunità concreta per promuovere le eccellenze della zona.

Siena porta al Sana di Bologna il meglio della sua tradizione agroalimentare, con un focus su qualità, artigianalità e sostenibilità. Nell’ambito della collettiva Cna, a rappresentare il territorio è la presidente di Cna Agroalimentare Siena, Giolisca Brogi (foto), titolare del Forno di Ravacciano e componente della Presidenza provinciale Cna Siena. Protagonisti della partecipazione senese sono i dolci tipici della tradizione, simbolo di una cultura gastronomica riconosciuta e apprezzata in tutta Italia, ma anche il pane toscano, i prodotti biologici e le lavorazioni realizzate con farine antiche, senza utilizzo di conservanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

