Siena presenta al Sana di Bologna i suoi prodotti più rappresentativi, motivata dalla volontà di valorizzare la tradizione agroalimentare locale. L’obiettivo è mettere in mostra le eccellenze artigianali e sostenibili che hanno fatto conoscere la regione nel settore. La partecipazione si concentra su una vasta gamma di specialità, dall’olio extravergine alle conserve, per attirare l’attenzione di operatori e consumatori. La mostra si dimostra un’opportunità concreta per promuovere le eccellenze della zona.

Siena porta al Sana di Bologna il meglio della sua tradizione agroalimentare, con un focus su qualità, artigianalità e sostenibilità. Nell’ambito della collettiva Cna, a rappresentare il territorio è la presidente di Cna Agroalimentare Siena, Giolisca Brogi (foto), titolare del Forno di Ravacciano e componente della Presidenza provinciale Cna Siena. Protagonisti della partecipazione senese sono i dolci tipici della tradizione, simbolo di una cultura gastronomica riconosciuta e apprezzata in tutta Italia, ma anche il pane toscano, i prodotti biologici e le lavorazioni realizzate con farine antiche, senza utilizzo di conservanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Iniziativa di Cna ’Premio Cambiamenti’ per aziende innovative. Giovani in ’vetrina’Sono aperte fino a domenica 18 le iscrizioni alla nona edizione del Premio Cambiamenti, iniziativa promossa da Cna – Artigiani e Imprenditori d’Italia.

Leggi anche: Concorso di poesia in lingua siciliana "Serroy", la Cna premia poeti ed eccellenze del territorio

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sana di Bologna. Eccellenze Cna in vetrina; Sessantacinque eccellenze sarde in trasferta: a Bologna l’Isola gioca la carta qualità; Slow Wine Fair e Sana Food, più di 1.400 espositori per le due manifestazioni b2b su vino buono, pulito e giusto e alimentazione bio, etica e consapevole; SIENA IN MOSTRA AL SANA FOOD DI BOLOGNA.

Sana Food e Slow Wine Fair 2026, l’Emilia-Romagna protagonista con bio, Dop e IgpMammi: Il biologico pilastro strategico della nostra agricoltura. Nel 2026 oltre 26 milioni per rafforzare il settore ... forli24ore.it

Il bio emiliano-romagnolo a Slow Wine FairL’Emilia-Romagna porta a Bologna Fiere le sue eccellenze biologiche e vitivinicole per Sana Food e Slow Wine Fair, le ... msn.com

In attesa della dodicesima edizione di Fashion Mood, la tradizionale sfilata delle eccellenze marchigiane del fashion ormai appuntamento fisso dell’estate grottammarese, la collaborazione tra la nostra città e la CNA di Ascoli Piceno si rinnova attraverso un - facebook.com facebook