San Siro | trasporti in tilt per Inter-Bodø Glimt Milano al test

Il traffico a San Siro si blocca a causa della partita tra Inter e BodøGlimt, creando disagi ai pendolari. Le strade principali si riempiono di auto e bus, mentre i tifosi affollano gli ingressi dello stadio. La congestione si prolunga anche nelle zone vicino all’impianto, con autobus soppressi e tempi di percorrenza più lunghi del solito. La partita mette alla prova il sistema di trasporto pubblico di Milano, già sotto pressione.

Martedì sera a San Siro si gioca una partita che va ben oltre il rettangolo verde: Inter-BodøGlimt di Champions League è un test per la città intera, a partire dai trasporti pubblici. Atm ha messo in campo una strategia articolata per gestire l’affluenza di tifosi, ma le scelte operative sollevano domande importanti sulla flessibilità del sistema milanese. La sfida tra nerazzurri e la compagine norvegese, in programma alle 21, vedrà modifiche significative alla rete di metro e bus. La M1 funzionerà solo da Lotto verso Sesto, con ultima partenza alle 1. La M5, invece, sarà attiva solo tra San Siro Stadio e Bignami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti.

Inter, attenzione al Bodø/Glimt: nel regno del sintetico dove cadono i gigantiL’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il BodøGlimt, una squadra norvegese nota per giocare su un campo in sintetico che spesso mette in difficoltà le grandi del calcio europeo.

Altre notizie sull'argomento

Argomenti: San Siro ospita Inter Juventus e a Milano in mezzi Atm cambiano orari e percorsi: i dettagli; Salvini Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri; Milano, Salvini risponde a La Russa su San Siro: Si vada avanti sulla nuova struttura; Oggi diverse linee Atm cambiano orario e servizio per la partita Milan Como.

San Siro ospita Inter Juventus e a Milano in mezzi Atm cambiano orari e percorsiSabato sera alle 20.45, allo stadio San Siro di Milano, si affrontano Inter-Juventus. Per la grande partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, Atm ha annunciato che diverse linee cambieranno ... milanotoday.it

VIDEO – Il Bodo/Glimt nel tunnel di San Siro: arriva Hauge e diventa rossonero x.com

Hauge torna a San Siro Aria di derby in Champions League per l'ex rossonero - facebook.com facebook