San Pellegrino dito contro b&b e proprietari di immobili | Rifiuti abbandonati e spazi fatiscenti

Il comitato dei residenti di San Pellegrino denuncia lo stato di degrado del quartiere medievale di Viterbo, attribuendo la responsabilità a b&b e proprietari di immobili che lasciano rifiuti abbandonati e edifici fatiscenti. I cittadini segnalano cumuli di spazzatura e case in rovina, che peggiorano l’aspetto del quartiere. La loro protesta si concentra sulla mancanza di interventi efficaci per migliorare la situazione. I residenti chiedono azioni concrete per ripristinare il decoro del quartiere.

San Pellegrino, il comitato dei residenti si sfoga sulla condizione del quartiere medievale di Viterbo. Sporcizia, abbandono dei rifiuti e immobili fatiscenti al centro dell'analisi del gruppo di cittadini che se la prende con l'amministrazione guidata da Chiara Frontini. Tanti appelli lanciati dal comitato di quartiere che però, secondo quest'ultimi, non sono stati accolti: "È ora! Ci permettiamo di replicare il motto, reiterato all'infinito dalla nostra sindaca durante la campagna elettorale, per esternare, ancora una volta, la nostra indignazione per le condizioni di degrado in cui versa il nostro quartiere.

"Foto trappole contro i rifiuti abbandonati"Le fototrappole non sono mai state installate in via La Pira, nonostante i frequenti episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Rifiuti abbandonati a Salerno: controlli e sanzioni contro le microdiscaricheA Salerno, sono stati avviati controlli congiunti tra Polizia Municipale e Salerno Pulita per contrastare le microdiscariche.

