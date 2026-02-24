Samurai Jay canta Ossessione – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Samurai Jay si esibisce con “Ossessione” durante il Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione con la sua interpretazione energica. La sua performance si concentra sulle emozioni profonde del brano, che parla di desiderio e tensione interiore. Con questo brano, l’artista mira a coinvolgere il pubblico e a lasciare un segno tra i concorrenti. La sua presenza sul palco si fa notare tra i 30 Big in gara, sotto la direzione di Carlo Conti e Laura Pausini.

Samurai Jay, con il brano ‘ Ossessione ‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il rapper, diventato virale grazie ai social, è alla sua prima partecipazione da solista alla kermesse sulla scia del successo di ‘ Halo ‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘ Ossessione ’. Il testo di “Ossessione” di Samurai Jay a Sanremo 2026. Questo il testo di ‘ Ossessione ‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Samurai Jay (Gennaro Amatore) con S. Sellitti, V. Coppola e L. Stocco. Nulla è per sempre Ma il profumo tuo sulla mia pelle Non passa mai, no mai Sicuramente Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera Marò che pena Siamo sempre alle solite Una tirata tutto il weekend Tu mi nascondi le storie E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità Ora penso a me In mezzo a questo disordine Sarà strano ma ti sento addosso Come un’ossessione stanotte ritorni qui Al centro delle mie fantasie Ti amo solo di venerdì Bailando contigo asì Per un’ora ti sento mia Non è amore è una malattia Questo maledetto feeling Questo maledetto feeling Andale andale Scatta un paio di foto poi mandale Fammi vedere cosa indossi stasera Poi facciamo l’alta marea Sotto la luna piena Non sei mai stata sincera Non può durare una vita intera Una storia se fa solo male Tra noi sarà solamente Una noche de sexo Andamento lento Non posso fermare il tempo Questo feeling maledetto Io lo sento addosso Come un’ossessione stanotte ritorni qui Al centro delle mie fantasie Ti amo solo di venerdì Bailando contigo asì Per un’ora ti sento mia Non è amore è una malattia Questo maledetto feeling Questo maledetto feeling Devo correre correre correre correre correre Ahahah Devo correre correre correre correre correre Come un’ossessione stanotte ritorni qui Al centro delle mie fantasie Ti amo solo di venerdì Bailando contigo asì Per un’ora ti sento mia Non è amore è una malattia Questo maledetto feeling Questo maledetto feeling Questo maledetto feeling “Ossessione” di Samurai Jay: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, Samurai Jay canta Ossessione. Testo e di cosa parla la canzoneSamurai Jay ha portato sul palco di Sanremo 2026 la sua canzone

“Ossessione” di Samurai Jay a Sanremo 2026: significato, energia e il lato “positivo” della parola che spaventaSamurai Jay presenta il suo brano “Ossessione” a Sanremo 2026, portando un pezzo che cattura l’attenzione con ritmo intenso e emozioni forti.

Samurai Jay - OSSESSIONE | SANREMO 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Samurai Jay canta Ossessione e porta Belen sul palco: testo e significato della canzone; Chi è Samurai Jay, per la 1° volta a Sanremo con la canzone Ossessione; Ossessione di Samurai Jay – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Samurai Jay porta a Sanremo ritmo latino, sesso e amore: il testo e il significato di Ossessione.

Samurai Jay canta Ossessione, testo e significato del brano di SanremoSamurai Jay partecipa con Ossessione a Sanremo 2026 (di G. Amatore, S. Sellitti, V. Coppola e L. Stocco) Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management ... ilmessaggero.it

Samurai Jay per la prima volta a Sanremo 2026 con Ossessione: testo e significato del brano in garaDopo il singolo Halo , diventato virale nell’estate 2025, tra i 30 artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore. L’artista por ... rtl.it

Il testo del brano di Samurai Jay al Festival di Sanremo - Ossessione - facebook.com facebook

Sanremo, Napoli in gara con Da Vinci, Samurai Jay Luchè e Lda-Aka 7even x.com