Samsunspor-Shkendija Conference League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Samsunspor e Shkendija si avvicina, con i tifosi pronti a seguire la sfida di ritorno del playoff di Conference League. La partita si disputerà giovedì al Samsun 19 Mayis Stadyumu alle 18:45, con il team di casa determinato a confermare il risultato dell’andata. Le formazioni ufficiali e le quote sono già state rese note, mentre gli appassionati si preparano a vivere un’altra serata di calcio.

Il Samsunspor deve difendere il vantaggio accumulato all’andata del playoff di Conference League contro lo Skhendija e giovedì gioca il ritorno in casa, al Samsun 19 Mayis Stadyumu. I turchi sono reduci da un pari a reti bianche sul campo del Karagumruk in campionato, dove sono al momento settimi, ma adesso tornano a focalizzarsi sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Samsunspor-Shkendija (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Samsunspor-Shkendija (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Samsunspor deve difendere il vantaggio accumulato all’andata del playoff di Conference League contro lo Skhendija e giovedì gioca il ritorno in... Shkendija-Samsunspor (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Poche segnature a Skopje?Dopo uno stop piuttosto lungo, torna la Conference League: anche questa competizione vedrà disputarsi i play-off, come la Champions e l’Europa League. Temi più discussi: Highlights: Highlights: Shkëndija - Samsunspor 0-1; Shkendija–Samsunspor, le formazioni ufficiali; Conference League, una statistica per ogni squadra dopo l’andata dei playoff: Fiorentina brillante; Le partite di oggi: è il giorno dei verdetti europei di Bologna e Fiorentina. Pronostico Samsunspor-Shkendija: alla ricerca del cinismo perduto per scacciare i fantasmiSamsunspor-Shkendija è uno spareggi di accesso agli ottavi di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Risultati Conference League/ Diretta gol live score delle partite, ritorno playoff (oggi 26 febbraio 2026)Risultati Conference League: eccoci arrivati al ritorno dei playoff, la Fiorentina è a un passo dagli ottavi dopo il 3-0 maturato in Polonia. ilsussidiario.net Samsunspor-Shkendija (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KfIdqFi #scommesse #pronostici x.com