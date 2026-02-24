Samsung Galaxy S26 Ultra | prestazioni record e gestione termica

Il lancio del Samsung Galaxy S26 Ultra deriva dal desiderio di offrire prestazioni migliori e una gestione termica più efficiente. La richiesta crescente di dispositivi potenti e affidabili ha spinto l’azienda a sviluppare tecnologie innovative. Il nuovo modello presenta un sistema di raffreddamento avanzato e un processore più potente, pensato per rispondere alle esigenze di chi usa lo smartphone anche per attività intensive. La presentazione ufficiale si avvicina e molti attendono di provarlo.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra promette di rivoluzionare il mercato degli smartphone con prestazioni senza precedenti. Secondo i primi benchmark, il nuovo modello supera di gran lunga il predecessore Galaxy S25 Ultra, con miglioramenti significativi in termini di potenza e gestione termica. La presentazione ufficiale è prevista per il 25 febbraio 2026, ma un’unità è già stata testata da un creatore di contenuti, rivelando dettagli impressionanti. Il Galaxy S26 Ultra, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, ha ottenuto punteggi record nei test di benchmark. Nel test AnTuTu, ha raggiunto 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

