Salvini nel 2021 aveva difeso l’ex assessore regionale leghista condannato per omicidio

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ucciso un senzatetto nel 2021, motivato da un episodio di aggressione. La sua condanna in primo grado a 12 anni di carcere per omicidio volontario arriva dopo un lungo procedimento giudiziario. Nonostante la decisione della corte, Salvini aveva difeso pubblicamente Adriatici all’epoca dei fatti, sostenendo la sua versione dei fatti. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità locale e tra gli esponenti politici.

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera (Pavia) che nel 2021 uccise il senzatetto Youns El Boussettaoui, è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere per omicidio volontario. Potrà contare sullo sconto di pena di un terzo per aver scelto il rito abbreviato, ma dovrà anche versare 380 mila euro totali di risarcimenti alla famiglia della vittima. Ebbene, così come Matteo Salvini si era affrettato a difendere «senza se e senza ma» Carmelo Cinturrino, ovvero il poliziotto che ha ucciso il pusher Abderrahim Mansouri – poi arrestato – allo stesso modo cinque anni fa il segretario della Lega si era subito schierato dalla parte di Adriatici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Adriatici condannato per omicidio volontario, Salvini nel 2021 diceva: “Altro che far west, è legittima difesa”Adriatici è stato arrestato per aver ucciso un uomo durante una lite in strada, un episodio che ha acceso il dibattito sulla legittima difesa.

L'ex assessore leghista Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un uomo durante un episodio in piazza Meardi.

