Salvati 33 Main Coon malnutriti e rinchiusi in casa a Padova | la moda delle razze colpisce anche i gatti

La scoperta di 33 gatti di razza Main Coon malnutriti e rinchiusi in una casa di Padova deriva da un intervento della polizia locale. Gli animali erano tenuti in condizioni precarie, senza accesso a cibo adeguato e con poco spazio per muoversi. La diffusione delle razze di moda ha portato alcuni proprietari a trascurare le esigenze degli animali. La situazione ha portato al sequestro degli esemplari e a un intervento di tutela.

In un'abitazione a Padova la polizia locale ha sequestrato 33 gatti di razza Main Coon detenuti in pessime condizioni in un allevamento casalingo abusivo. L'intervento mette in evidenza ancora una volta il fenomeno della richiesta di gatti di razza a basso prezzo che determina l'esistenza di chi fa business sulla pelle degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

34 gatti Main Coon salvati da un inferno di feci e urina a PadovaUn intervento ha liberato 34 gatti Main Coon da un appartamento di Padova, dove erano rinchiusi in condizioni igieniche terribili.

Venti gatti salvati in un scantinato di via Majer: "Erano rinchiusi da anni, ora sono liberi"In via Majer, un uomo ha trovato venti gatti rinchiusi in uno scantinato, un fatto che ha suscitato grande sorpresa.

