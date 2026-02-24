Salari Censis | insoddisfatti 6 su 10

Il 57,7% degli occupati si sente insoddisfatto delle proprie retribuzioni, a causa di salari percepiti come insufficienti rispetto al lavoro svolto. Solo il 36% dichiara di essere soddisfatto, secondo il nuovo rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale. La percentuale di chi si sente penalizzato cresce tra i lavoratori con più anni di esperienza. La questione dei salari rimane centrale nelle discussioni sul benessere lavorativo.

Per quasi 6 occupati su 10 (il 57,7%) la retribuzione non è adeguata al lavoro svolto. Soddisfatto 36% di occupati, nei dati del 9°Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale. Quasi pari -32,5 e 38%- la quota di chi fa job hopping,cambiando spesso lavoro, e di chi invece resta fedele a una singola azienda, per ottenere retribuzioni più alte. Il 68% ha sperimentato forme di stanchezza emotiva e psicofisica legata al lavoro. Fa paura l'intelligenza artificiale: il 42,6% teme di esserne sostituito.La usa 36,7% degli occupati.

