Sagrada Família completata la torre di Gesù Cristo | la croce ora domina il cielo di Barcellona

La costruzione della torre di Gesù Cristo nella Sagrada Família si è conclusa con l’installazione della croce superiore, un evento che ha attirato molti visitatori. La posa del braccio più alto della croce ha fatto salire la torre a un’altezza imponente, rendendo il monumento ancora più visibile dalla città. La croce ora si staglia nel cielo di Barcellona, dominando il paesaggio e attirando l’attenzione di chi passa vicino. La torre completa rappresenta un traguardo importante per i lavori in corso.

Barcellona ha un nuovo punto più alto. Il 20 febbraio 2026 è stato installato il braccio superiore della croce della torre di Gesù Cristo della Sagrada Família, segnando il completamento delle opere esterne della torre centrale, la più alta dell'intero Tempio espiatorio. Si chiude così una fase simbolica e architettonica di enorme rilievo. I lavori all'interno della struttura proseguiranno nel 2027 e nel 2028, ma all'esterno la torre ha ora raggiunto la sua configurazione definitiva. La torre centrale: numeri e visione. Collocata al centro del complesso monumentale, la torre di Gesù Cristo è circondata dalle quattro torri degli Evangelisti – collegate alla centrale tramite ponti – e dalla torre della Vergine Maria, connessa internamente.