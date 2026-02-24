Sacello medievale i lavori sono fermi Stefano Tombolini | Chieste ulteriori garanzie alla ditta

La riqualificazione del Sacello medievale si ferma a causa di problemi riscontrati dalla ditta incaricata. Stefano Tombolini spiega che sono state richieste garanzie aggiuntive prima di riprendere i lavori. La situazione ha bloccato le operazioni di restauro, lasciando il sito in stato di sospensione. Le attività si sono interrotte senza una data certa di ripresa, mentre il cantiere resta inattivo da settimane. La questione resta irrisolta e il progetto rimane in sospeso.

L'opera, finanzianta con i fondi Iti Waterfront, è ferma da tempo a causa di alcune difficoltà che hanno investito l'azienda incaricata dei lavori ANCONA – Che fine ha fatto la riqualificazione del Sacello medievale? Tutto è fermo da un po’ di tempo, dati alcuni problemi riscontrati dalla ditta appaltatrice. Un ostacolo che l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini pensa di saltare vincolando la stessa con un ulteriore accordo, oltre a quello già sottoscritto quando si è aggiudicata l'appalto. In fondo i lavori sono completati all’87%, il più è fatto e la scadenza del 31 maggio 2026 non è un miraggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Porto di Tremestieri, la Uil: "La ditta conferma che i lavori sono fermi al 37%"Il porto di Tremestieri rimane al centro di discussioni riguardo lo stato dei lavori.

Corso Garibaldi è pronto a rifarsi il look, a breve il via ai lavori. Stefano Tombolini: «Inviterà a vivere il centro città»Corso Garibaldi ad Ancona si prepara a una significativa riqualificazione, con i lavori che inizieranno a breve.