Runjaic | ci manca speriamo di averlo contro la Fiorentina

Runjaic spiega che la mancanza di un giocatore chiave ha influito sulla sconfitta contro l'Udinese, conclusa 1-0. La squadra spera di poterlo schierare contro la Fiorentina, sperando che il suo ritorno possa migliorare le prestazioni future. Durante la partita, l’assenza si è fatta sentire soprattutto nelle azioni offensive e nel controllo del gioco. I tifosi attendono con ansia il suo rientro in campo.

In seguito alla sfida di Serie A tra Bologna e Udinese, conclusa 1-0, la trattativa post partita offre chiarimenti sull'andamento della gara e sulle considerazioni espresse dal tecnico bianconero. Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport hanno centrato temi chiave legati all'impegno della squadra, alle condizioni dei giocatori e alle prospettive per il calendario. Runjaic ha dichiarato di non potersi rimproverare l'impegno della squadra, che ha lottato con intensità fino al triplice fischio. Pur riconoscendo il peso del risultato, ha sottolineato che la formazione ha mostrato determinazione e coesione, elementi su cui la squadra intende far leva nelle prossime uscite.

