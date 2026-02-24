Rui Costa difende Prestianni | Non è razzista lo garantisco E sull' aggressione di Valverde

Rui Costa interviene per difendere Prestianni, accusato di aver rivolto insulti razzisti durante la partita. La causa di questa polemica risiede nelle accuse di comportamento scorretto rivolte al giocatore, che lui nega fermamente. Costa afferma che Prestianni non ha mai avuto atteggiamenti razzisti e garantisce il suo buon carattere. La discussione si intensifica in vista della prossima partita di Champions tra Benfica e Real Madrid.

Nel quadro della prossima sfida di playoff di Champions tra Benfica e Real Madrid, si analizza la gestione pubblica della vicenda legata a Prestianni e le dichiarazioni del presidente del club portoghese. In conferenza stampa, Rui Costa ha preso posizione sulla questione, affermando che quanto accaduto non rispecchia la realtà e ribadendo la fiducia nel gruppo in vista dell'impegno europeo. La partita si annuncia di alta pressione, con un percorso complicato per ribaltare il risultato dall'impianto di casa al Da Luz sul campo avversario. Il focus principale rimane l'assenza di Prestianni, decisione legata al quadro giudiziario in corso.