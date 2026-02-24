Reggio ospiterà per la prima volta una grande finale nazionale di rugby, a causa della crescente passione sportiva nella città. La partita si terrà nel pomeriggio di sabato e attira l’attenzione di molti appassionati provenienti da diverse regioni. Le strade si riempiranno di tifosi pronti a sostenere le squadre coinvolte. La città si prepara ad accogliere questa grande giornata sportiva con entusiasmo e organizzazione.

Sabato pomeriggio Reggio accoglierà per la prima volta nella propria storia una grande finale nazionale di rugby. Allo stadio Mirabello, con inizio alle 15, Valorugby e Petrarca Padova si giocheranno in 80’ la conquista della Coppa Italia. Il Petrarca è uno dei club-monumento del rugby italiano. Quindici scudetti, quattro Coppe Italia e trentasei titoli giovanili brillano nella grande bacheca dei padovani, mentre nella teca reggiana scintilla – splendida ma isolata – solo la Coppa Italia 2019. Davide reggiano contro Golia padovano, dunque? No, Golia contro Golia, poiché in questa stagione il Valorugby si sta dimostrando un gigante alla pari del Petrarca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Reggio nel tempio del rugby. Obiettivo: restare imbattuti

Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 1974Il campionato maschile di Serie A Elite di rugby prosegue con il derby tra Petrarca Rugby e Rangers Rugby Vicenza 1974.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Reggio Emilia, capitale del rugby per un giorno; Rugby, sabato sarà Reggio la capitale; Coppa Italia: domani a Padova e Reggio Emilia si gioca per l’accesso alla Finale 2025/26; Reggio Emilia, tutto pronto per la finale di Coppa Italia di rugby.

Rugby, Coppa Italia: Petrarca Padova e Valorugby Emilia conquistano un posto in finaleLa finale della Coppa Italia Simecom 2025/2026 sarà una sfida tra Valorugby Emilia e Petrarca Padova, che hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo ... oasport.it

La Simecom Coppa Italia 2025/2026 sarà contesa tra Valorugby Emilia e Petrarca RugbySaranno valorugby Emilia e Petrarca Rugby a contendersi la Simecom Coppa Italia 2025/2026! I Diavoli di Reggio Emilia rimangono in vantaggio dal primo all'ultimo minuto e conquistano la possibilità di ... tuttosport.com

Weekend ricco di appuntamenti! Sabato 21 - Under 14 Rugby Stadium O. Gerli - Udine Ore 16:00 - Udine / Gemona vs Mogliano 2 Ore 17:00 - Pordenone / Maniago vs Mogliano 1 Domenica 22 - Minirugby Festa del Rugby a Gemona Domen - facebook.com facebook