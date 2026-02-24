Rubano all’Esselunga | scatole di tonno carne e patate nascoste nel passeggino

Due donne, uscendo da un supermercato di via Morgantini a Milano, sono state sorprese mentre nascondevano scatole di tonno, carne e patate nel passeggino. Le donne avevano con sé tre bambine e avevano cercato di uscire senza pagare gli acquisti. La scena si è svolta davanti ai clienti e agli addetti alla sicurezza, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il loro fermo.

Due donne sono state perquisite e arrestate. Con loro tre bambine, affidate a parenti Erano appena uscite dall'Esselunga di via Morgantini, zona ovest di Milano. Con sé avevano un passeggino, e insieme a loro c'erano tre bambine. Alcuni agenti della polizia locale in pattuglia hanno notato alcuni comportamenti sospetti, e sono intervenuti. Hanno perquisito le due adulte: nel passeggino, in uno zaino e sotto i vestiti di entrambe hanno trovato 24 scatole di tonno, prodotti di igiene personale, patate e confezioni di carne per un valore totale di oltre 200 euro. Tutta merce rubata nel supermercato, come emerso da un controllo successivo.