Rovigo | rivoluzione penitenziaria minorile con 31 posti

Il nuovo istituto penitenziario minorile di Rovigo ha aperto le porte dopo aver costruito 31 nuovi posti, rispondendo alla carenza di strutture adeguate. Il 23 febbraio 2026, alle 15:30, cinque giovani sono entrati nel complesso, che mira a offrire un’alternativa più umana e rinnovata rispetto alle vecchie prigioni. La scelta di questa data segna un passo importante per il sistema penitenziario minorile nella regione.

I primi passi di una rivoluzione penitenziaria. Il 23 febbraio 2026, alle 15:30, cinque giovani hanno varcato il cancello del nuovo istituto penitenziario minorile di Rovigo. Non è stato un trasferimento ordinario: ogni dettaglio è stato monitorato dal Dipartimento per la Giustizia minorile, guidato da Antonio Sangermano. I ragazzi, provenienti dalla struttura di Treviso, hanno trovato una realtà completamente diversa: settemila metri quadrati di spazi pensati per coniugare sicurezza e rieducazione, con aree verdi e impianti sportivi che contrastano con l’immagine tradizionale delle carceri. La scelta di Rovigo non è casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

