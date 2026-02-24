Rovetta e Fino piangono il fiorista Giacomo Visinoni | Colorava la vita degli altri con un fiore e il suo sorriso

Il fiorista Giacomo Visinoni, noto per il suo talento nel regalare fiori e sorriso ai clienti, è morto lunedì 23 febbraio a 61 anni. La causa è stata una malattia degenerativa che lo aveva costretto a chiudere la sua attività, ‘Flores’. La perdita ha colpito profondamente Rovetta e Fino del Monte, paesi in cui Visinoni aveva costruito rapporti stretti con la comunità. La sua passione per i fiori resterà nel ricordo di molti.

Fino del MonteRovetta. Due paesi in lutto per la prematura scomparsa del fiorista Giacomo Visinoni, scomparso lunedì 23 febbraio a 61 anni dopo essere stato a lungo affetto da una malattia degenerativa che lo aveva costretto a smettere di lavorare, chiudendo la vetrina della sua ‘Flores’. Molto conosciuto sull’altopiano di Clusone, il suo negozio in via Tosi a Rovetta è stato per anni un punto di riferimento per la comunità. Con la chiusura dell’attività per l’acutizzarsi della malattia, lo spazio è stato poi occupato da un fruttivendolo. Figlio di genitori emigrati in Svizzera per ragioni lavorative, dopo essere cresciuto nell vicina confederazione elvetica Visinoni era tornato a Fino del Monte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it La Croce Verde ricorda Giacomo. Un murales col suo volto e il sorrisoLa Croce Verde ricorda Giacomo Diomedi con un murales che raffigura il suo volto e il suo sorriso. Kate Middleton nel 2025 ha ripreso in mano la sua vita con il sorriso. Un bilancio e le foto più belle del suo anno di rinascitaNel 2025, Kate Middleton ha ritrovato serenità e forza, affrontando l’anno con un atteggiamento positivo.