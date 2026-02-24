Roncaglia dal 25 febbraio operativo il dispensario farmaceutico permanente

Il Comune di Piacenza ha aperto un dispensario farmaceutico permanente a Roncaglia, a causa della richiesta dei residenti per un servizio più stabile. Il nuovo spazio, in via Caorsana 182B, sostituisce la vecchia farmacia rurale e garantirà l’erogazione continua di farmaci. L’obiettivo è migliorare l’assistenza sanitaria nella frazione e ridurre i tempi di attesa. La struttura sarà accessibile a partire da domani, con orari ancora da definire.

L’attivazione del servizio fa seguito al trasferimento della farmacia Roncaglia nella nuova sede di via Maestri del Lavoro 3 L’attivazione del servizio fa seguito al trasferimento della farmacia Roncaglia nella nuova sede di via Maestri del Lavoro 3, avvenuto ieri, 23 febbraio. Per garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini della frazione, l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire un dispensario permanente negli spazi storicamente utilizzati per il servizio. Come previsto dalla normativa regionale, la gestione del dispensario è stata affidata alla farmacia più vicina, individuata proprio nella Farmacia Caorsana – Farmacie Comunali Piacentine S. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Apre la farmacia alla Caorsana, Roncaglia diventa dispensario permanenteLa farmacia di Roncaglia apre ufficialmente, perché la Giunta comunale ha deciso di trasformare il punto di distribuzione temporaneo in un dispensario permanente. Cerignale apre il dispensario farmaceutico: ecco gli orari e le informazioniDa mercoledì 4 febbraio il nuovo dispensario farmaceutico apre a Cerignale. Argomenti correlati Apre la farmacia alla Caorsana, Roncaglia diventa dispensario permanente; Jc: la storia di Jesse Owens, con Gianluca Gambino. Roncaglia, dal 25 febbraio operativo il dispensario farmaceutico permanenteL’attivazione del servizio fa seguito al trasferimento della farmacia Roncaglia nella nuova sede di via Maestri del Lavoro 3 ... ilpiacenza.it Apre la farmacia alla Caorsana, Roncaglia diventa dispensario permanenteDa lunedì 23 febbraio apre i battenti la nuova farmacia comunale in via Maestri del Lavoro. Ceccarelli: «A Roncaglia rimangono gli stessi orari d’apertura» ... ilpiacenza.it Da lunedì 23 febbraio apre i battenti la nuova farmacia comunale in via Maestri del Lavoro. Ceccarelli: «A Roncaglia rimangono gli stessi orari d’apertura» - facebook.com facebook