Ronaldo non ha dubbi | Come si rimonta questa partita? Servirà l’aiuto dei tifosi Poi lo scambio di battute con Capello

Ronaldo ha dichiarato che il modo per recuperare la partita dipende dall’incoraggiamento dei tifosi, sottolineando l'importanza del loro sostegno. La sua presenza in studio ha acceso la discussione, portando un messaggio di fiducia ai supporter nerazzurri. Durante il confronto con Capello, ha insistito sulla necessità di un lavoro di squadra e di energia positiva. La situazione richiede uno sforzo collettivo per invertire il risultato attuale.

Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’Olimpico Milan, Allegri lascia il club a fine stagione? La clamorosa rivelazione di Criscitiello sul futuro del tecnico rossonero. Ecco cosa sta succedendo Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Juve Galatasaray: «Ottimo risultato all’andata ma non siamo ancora passati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Scambio Frattesi Thuram, il giornalista non ha dubbi: ecco chi ci guadagnerebbe in questa operazioneL'ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Thuram sta attirando molta attenzione nel mercato calcistico.

Duello Inter-Milan, Capello non ha dubbi: “Nerazzurri con un organico più forte. La classifica …”Fabio Capello non ha dubbi: l’Inter ha un organico più forte e secondo lui questa differenza si vede anche in classifica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Né CR7, né Messi, è un altro il più talentuoso di tutti: la confessione di Keylor Navas; L'ex arbitro Ceccarini: Gli arbitri non hanno più capacità di decidere. Il sistema non vuole cambiare; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato; Papere, emozioni, un rosso inventato e Zielinski al 90': l'Inter batte una bella Juve, è a +8 sul Milan.

Cristiano Ronaldo ha svelato il proprio futuro: l’annuncio del portoghese non lascia spazio a dubbi. L’ex Juventus: «Questa è la mia intenzione»Cristiano Ronaldo ha svelato il proprio futuro: l’annuncio del portoghese non lascia spazio a dubbi. L’ex Juventus: «Questa è la mia intenzione» Il legame tra Cristiano Ronaldo e l’universo saudita ap ... juventusnews24.com

Cristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultimeCristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultime Fumata bianca a Riyadh: Cristiano Ronaldo è pronto a rientrare in gruppo con l’Al Nas ... calcionews24.com

Roberto Martinez NON ha dubbi: Cristiano #Ronaldo sarà ricordato come il calciatore PIÙ FORTE DELLA STORIA. Siete d’accordo #fblifestyles - facebook.com facebook

L'episodio, tra l'altro dubbio, Iuliano-Ronaldo lo stanno portando avanti da 20 anni e non perdono occasione per ricordarlo... ma per quello clamoroso, accertato, inequivocabile e netto Kalulu-Bastoni bisogna voltare pagina seduta stante. x.com