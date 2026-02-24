Ronaldo incoraggia Vonn | Le tue montagne sono più piccole della tua

Cristiano Ronaldo ha inviato un messaggio di supporto a Lindsey Vonn dopo il suo infortunio durante una gara a Milano Cortina 2026. La causa è stata una caduta durante la discesa libera, che ha messo in pericolo la sua carriera. Ronaldo ha scritto parole di incoraggiamento, ricordandole che le sfide sono meno grandi delle sue forze. La scena si è svolta davanti a un pubblico entusiasta, lasciando tutti senza parole.

Milano Cortina, Cristiano Ronaldo e il messaggio per Vonn: "Le leggende risorgono sempre"Cristiano Ronaldo ha dedicato un messaggio a Vonn, sottolineando che le leggende continuano a risorgere grazie alla determinazione.