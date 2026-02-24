Ronaldo colpito dalle lacrime di Lindsey Vonn decide di scriverle | il messaggio forte e la risposta
Cristiano Ronaldo ha inviato un messaggio a Lindsey Vonn dopo aver visto le sue lacrime durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. La causa è il suo grave infortunio, che ha commosso molti sportivi. Ronaldo ha scritto parole di incoraggiamento e solidarietà, condividendo un messaggio di supporto diretto e sincero. La sua azione ha attirato l’attenzione di altri campioni, che hanno espresso vicinanza alla snowboarder. Vonn ha risposto pubblicamente, ringraziando per il gesto.
Cristiano Ronaldo scrive a Lindsey Vonn dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina: le parole da brividi di CR7 e di altri campioni come Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è Lindsey Vonn, la vittoria in discesa libera a 41 anni e le lacrime sul podio: «Mi sento più forte che mai»Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria in discesa libera, dimostrando tutta la sua forza e determinazione.
‘Andate in un pronto soccorso italiano’, il tributo della sorella di Lindsey Vonn e la risposta dei mediciKarin Kildow, sorella di Lindsey Vonn, ha condiviso su Instagram un video dedicato ai medici dei pronto soccorso italiani, suscitando grande attenzione.