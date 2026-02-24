Ronaldo colpito dalle lacrime di Lindsey Vonn decide di scriverle | il messaggio forte e la risposta

Cristiano Ronaldo ha inviato un messaggio a Lindsey Vonn dopo aver visto le sue lacrime durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. La causa è il suo grave infortunio, che ha commosso molti sportivi. Ronaldo ha scritto parole di incoraggiamento e solidarietà, condividendo un messaggio di supporto diretto e sincero. La sua azione ha attirato l’attenzione di altri campioni, che hanno espresso vicinanza alla snowboarder. Vonn ha risposto pubblicamente, ringraziando per il gesto.