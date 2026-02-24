Ronaldo a Inter TV | San Siro sa come si ribaltano queste notti Chivu ha trasmesso la carica giusta credo…

Ronaldo, ex calciatore noto per le sue imprese, ha commentato su Inter TV il modo in cui San Siro affronta le serate difficili. La sua analisi deriva dalla fiducia trasmessa da Chivu, che ha motivato la squadra con parole energiche. Ronaldo ha sottolineato come il pubblico e la squadra sappiano reagire nelle situazioni complicate. La sua presenza prima della partita ha attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a scoprire cosa succederà.

© Internews24.com - Ronaldo a Inter TV: «San Siro sa come si ribaltano queste notti. Chivu ha trasmesso la carica giusta, credo…»

Inter News 24 Ronaldo il Fenomeno, leggenda nerazzurra, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter. In un clima di altissima tensione a San Siro, anche il leggendario Ronaldo “Il Fenomeno” ha voluto far sentire la sua voce negli studi di Inter TV per caricare l’ambiente in vista della rimonta contro il BodøGlimt. PAROLE – « Ogni volta che vengo a Milano c’è sempre grande affetto nei miei confronti, devo ringraziare la gente perchè è stato un bel periodo. Momento speciale? Sono stati tanti, ti direi la coppa Uefa vinta, poi la gara di Mosca, sono ricordi molto molto speciali. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Maicon a Inter TV: «A San Siro ci si sente a casa, ci siamo salutati con Chivu, lui è già leader di questa squadra!» Inter-Juventus: Chivu e Spalletti si giocano lo scudetto a San SiroIl derby di Milano tra Inter e Juventus si avvicina, con la partita che si giocherà il 14 febbraio alle 20 a San Siro. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Inter Bodo Glimt, il risultato in diretta live dei playoff di Champions League; Inter - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Juventus, da Ronaldo a Pjanic, da Cuadrado a Kalulu è sempre mai dire arbitri nel derby d'Italia. Ronaldo a InterTV: Ogni volta sempre grande affetto. Questi i miei ricordi in nerazzurro.Gara di ritorno dei playoff di Champions: i nerazzurri partono dal 3-1 patito nella gara d'andata sul campo dei norvegesi ... msn.com Ronaldo non ha dubbi: Juventus-Inter? Una vittoria nerazzurra, come sempreL'ex attaccante Ronaldo, ribattezzato da molti con il nomignolo 'Il Fenomeno' quando giocava, si trova in questi giorni in vacanza in Italia, nella meta siciliana di Taormina dove si sta godendo ... tuttomercatoweb.com Calcio in Pillole. . Dallo Stadio San Siro il prepartita di Inter-Bodo Glimt. Si parte dal 3-1 in favore dei norvegesi nella gara d'andata. Melissa Paini e Pier Francesco Monachino ci aggiorneranno su tutte le ultime. #InterBodoGlimt #Champions League - facebook.com facebook Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter x.com