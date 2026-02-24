Romeo Beckham mette mi piace al video contro Nicola Peltz | Il problema in famiglia è lei Ha costretto Brooklyn a parlare male dei genitori

Romeo Beckham ha commentato un video che critica Nicola Peltz, accusandola di aver spinto Brooklyn a parlare male dei genitori. La causa di questa tensione è una disputa familiare che coinvolge le recenti dichiarazioni di Brooklyn, diventate virali. Romeo ha espresso il suo disappunto mettendo

Sono stati mesi turbolenti per la famiglia Beckham, dopo le dichiarazioni di Brooklyn nei confronti dei genitori Victoria e David. E ora Romeo, 23 anni, ha espresso chiaramente i propri sentimenti sulla faida in corso. Il secondogenito infatti ha messo “like” a un video dell’influencer Ash Cantley che afferma che “Victoria e David stanno cercando di salvare il loro figlio” e che la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, era “il problema”. Lo riporta The Sun. Il like di Romeo Beckham. Nella clip in questione si sente Ash dire ai follower: “Il problema è Nicola. Victoria e David stanno cercando di salvare il loro figlio, credo che Nicola lo abbia costretto a fare questa affermazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Brooklyn Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi con loro. Mia madre ha rovinato il mio matrimonio con Nicola Peltz, ha ballato in modo del tutto inappropriato con me»Brooklyn Beckham ha condiviso sui social la sua posizione riguardo ai rapporti con i genitori, esprimendo il desiderio di non riconciliarsi.